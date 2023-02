Reforço a render em Portimão: "Sempre gostei de finalizar à entrada da área"

Maurício, reforço de janeiro, marcou golos decisivos nas duas últimas vitórias - ambos muito semelhantes, por sinal - e explica que um dos segredos é saber posicionar-se.

O registo dificilmente podia ser melhor: utilizado em três jogos, sempre a sair do banco, Maurício marcou dois golos e contribuiu em grande escala para a conquista de seis pontos. Primeiro, frente ao Paços de Ferreira, apontou o 1-0 já nas compensações; agora, ante o Marítimo, empatou aos 84 minutos e abriu caminho à reviravolta, carimbada depois por Welinton. Reforço de janeiro do Portimonense, o médio brasileiro ganhou títulos na Rússia e na Grécia e faz da experiência (34 anos) uma das suas principais armas.

"Sempre gostei de finalizar à entrada da área. Acompanho o movimento do coletivo e apareço bem posicionado", reconhece Maurício, cujos golos, acrescente-se, foram bastante semelhantes. "Os golos e as vitórias dão muito moral. Ainda por cima, distanciámo-nos do Marítimo, mas, o que queremos mesmo é olhar cada vez mais para cima."

Os algarvios perdiam ao intervalo com os insulares, mas as alterações operadas por Paulo Sérgio acabaram por surtir efeito e Maurício foi um dos trunfos, entrando no início da segunda parte. "O míster disse para jogar com confiança e sem medo de errar. Não estávamos a criar muitas oportunidades, mas o mais importante era não desistir, e eu até disse ao Welinton para confiar, que o golo ia sair", sublinha o médio, que, embora de características mais defensivas, arruma a casa e surge a preceito em zonas mais adiantadas.

"As coisas estão a correr bem, mas é difícil encontrar um jogador feliz no banco. Todos queremos jogar de início", comenta o brasileiro, acrescentando, de imediato, que entende e respeita as decisões do treinador. "Chegaram muitos jogadores nesta janela de mercado e não é fácil para ele. Importa ajudar, com mais ou menos minutos, e o trabalho dita tudo. Vamos é tentar marcar mais cedo para não sofrer tanto", atira, com um sorriso, o homem que já dividiu o balneário com Danny, Vieirinha e Sérgio Oliveira.