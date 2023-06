Rafael Alcobia reforça defesa do Portimonense

Jovem central deixa o Tondela e vai assinar um contrato de três temporadas, até 2026.

O defesa central Rafael Alcobia é reforço do Portimonense para as próximas três épocas, até 2026. O jovem, de 19 anos, deixa o Tondela, onde alinhou nas últimas temporadas, depois de ter passado pela formação do Sporting e da Académica de Santarém, cidade de onde é natural.

Alcobia deve iniciar o percurso em Portimão na equipa de sub-23, mas sempre sob o olhar atento de Paulo Sérgio, na linha de outros valores emergentes que têm sido lançados na primeira equipa. Ou seja, é mais uma aposta da SAD para o futuro, atendendo à margem de progressão de um jovem que já integrou convocatórias para a seleção de sub-15.

O Portimonense tem nesta altura quatro defesas centrais, Pedrão, Relvas, Park e Alemão, além de Matheus Brito, elemento dos sub-23 que chegou a treinar com o grupo principal. Filipe Relvas, recorde-se, tem sido cobiçado por alguns emblemas estrangeiros, nomeadamente alemães.