"Queríamos conquistar os três pontos para poder homenagear Vítor Oliveira"

Redação com Lusa

Declarações de ​​​​​​​Dener, após a vitória do Portimonense frente ao Nacional (1-0).

Jogo: "Há tempos que estávamos a precisar de uma vitória. Hoje, por causa da nossa posição da tabela e pelo momento triste que vivemos ontem [sábado], queríamos conquistar os três pontos para poder homenagear esse amigo que perdemos. Foi um dia triste, mas que acabámos de alguma maneira felizes, por conquistar estes três pontos em homenagem ao Vítor Oliveira".

Equipa: "Quero dar os parabéns a toda a equipa, porque num momento complicado como este mantivemos a concentração e o foco. Acreditámos até ao fim no nosso trabalho e que o golo podia sair. Fomos premiados por isso e todos estão de parabéns".

Manter o foco após a morte de Vítor Oliveira?: "São coisas difíceis de explicar. Estava no balneário, antes do treino de ontem [sábado], e mostraram-me a notícia. Fiquei incrédulo, parece que ainda não caiu a ficha. Era uma ótima pessoa, tivemos grandes momentos aqui. Agora é orar pela família, para que Deus possa confortar todos os amigos e aqueles de cuja vida fazia parte. Aqui em Portimão, tinha muitos amigos e foi alguém que aprendi a admirar muito. Eu e outros jogadores crescemos muito com ele e também pudemos ver a grande pessoa que ele era".

Vitória: "As vitórias trazem sempre um alívio, um outro ambiente para o grupo, mostrando que estamos no caminho certo. Há que trabalhar, manter o foco, não nos empolgarmos com esta vitória e analisar o que podemos melhorar, para podermos continuar a conquistar mais vitórias".

Erros: "Mesmo nas derrotas, tivemos momentos muito bons, mas fomos penalizados por alguns erros. Hoje, acho que cumprimos o que o mister quer de nós. Concentrados em todo o jogo, tanto na defesa como no ataque. Essa união e dedicação fez com que conseguíssemos esta vitória".