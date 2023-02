Algarvios lamentam que Fábio Veríssimo não tivesse marcado um penálti, apesar de alertado pelo VAR.

Rodiney Sampaio, presidente da SAD do Portimonense, considera que a arbitragem em Famalicão "foi perfeita até ao último lance", aludindo a um eventual penálti que terá ficado por marcar, por carga sobre Yony González, tal como Paulo Sérgio já referira logo após o jogo, que os minhotos venceram por 1-0.

"Considero o Fábio Veríssimo um dos melhores árbitros em Portugal e confio na arbitragem, pois todos estamos sujeitos a errar. Neste jogo em Famalicão, a arbitragem foi perfeita até ao último lance. Tratou-se de um erro óbvio, mas até poderíamos ter desperdiçado a grande penalidade, como aconteceu contra o Braga. A vida segue e deixo votos de confiança para a arbitragem, cujos agentes merecem o máximo de respeito", sublinhou ainda o dirigente.

No período de compensação, recorde-se, o VAR alertou Fábio Veríssimo para um possível penálti de Zaydou sobre Yony González, mas o juiz, após visionar o lance, mandou seguir. "É muito penálti. Não é à toa que o VAR chamou o árbitro. Não percebo porque não assinalou. Se não fosse tão evidente, o VAR não chamaria o Fábio. Há toque no pé e uma mão ostensiva nas costas do Yony", considerou o treinador dos algarvios.