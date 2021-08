Presidente da SAD do Portimonense coloca ponto final nas dúvidas sobre o futuro de Beto

Redação com Lusa

À margem da apresentação do central brasileiro Pedrão ​​​​​​​e do extremo colombiano Iván Angulo, o presidente da SAD do Portimonense, Rodiney Sampaio, garantiu que o avançado Beto, desejado por vários emblemas nesta janela de mercado, vai permanecer mais uma temporada.

"O Beto é uma peça muito importante para o nosso grupo. Teve propostas, mas decidimos hoje, numa reunião entre administração da SAD e investidores, que o vamos segurar. Foi decidido que o jogador fica, pelo menos mais uma época", garantiu o dirigente.

O avançado luso-guineense assinou 12 golos na última temporada e iniciou a edição atual da I Liga no passado domingo com um tento decisivo, na vitória do Portimonense em Guimarães (1-0), em jogo da primeira jornada.