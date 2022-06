Presidente da SAD do Portimonense: "Chegar à Liga Europa é um sonho"

Rodiney Sampaio afirma que o objetivo dos algarvios para a nova época na I Liga passa pela manutenção

O presidente da Portimonense SAD, Rodiney Sampaio, disse esta quinta-feira que o objetivo dos algarvios para a nova época na Liga Bwin passa pela manutenção e que a qualificação para as competições europeias ainda é só "um sonho".

"O primeiro objetivo é a manutenção. Depois de conseguido esse objetivo, é seguir em frente e ver no final se a pontuação nos dá oportunidade de conseguir chegar à Liga Europa", disse o dirigente, à margem do primeiro treino da época, no centro de estágios do clube de Portimão.

Segundo Rodiney Sampaio, o trabalho feito pela SAD algarvia fora do campo nos últimos anos - esta será a sexta época consecutiva na I Liga - constitui a base que permitirá chegar à qualificação para as competições europeias.

"A primeira situação que tínhamos em mente eram as estruturas, os alicerces. Isso praticamente já o conseguimos, o objetivo seguinte é chegar à Liga Europa. Esse é um sonho para o clube, para os jogadores e para os adeptos", disse o líder da SAD.

O técnico Paulo Sérgio falou à comunicação social após o primeiro treino e garantiu que "os objetivos são sempre os mesmos".

"Continuar a crescer como equipa, continuar a promover a juventude e continuar a nossa afirmação no futebol português, praticando bom futebol", completou.

O treinador lembrou que o plantel ainda não está fechado, "nem de perto nem de longe", pelo que não quis apontar até onde pode chegar o Portimonense.

A SAD continua no mercado à procura de vários jogadores, nomeadamente um jogador para os corredores ofensivos, um médio defensivo e um avançado.

"Fizemos toda a temporada passada, depois da saída do Beto, sem um ponta de lança de raiz, apenas com jovens para desenvolver. Alguns aproveitaram melhor a oportunidade, outros terão de dar um passo atrás para depois darem dois à frente", disse Paulo Sérgio, sobre o eixo do ataque algarvio.

Por outro lado, Samuel, Moufi e Willyan não têm garantida a continuidade, sendo os jogadores do Portimonense mais procurados no mercado.

"A janela está aberta, são jogadores que têm mercado e pode acontecer. Se for batida a cláusula de rescisão, não podemos segurar jogadores insatisfeitos. Queremos começar uma época nova com o pensamento em exclusivo no Portimonense. Se o jogador não estiver com a 'cabeça' aqui, não adianta tentar segurá-lo", comentou Rodiney Sampaio.

Durante a pré-época, a equipa deverá defrontar Birmingham, Sporting, Roma, Mónaco, Braga e Covilhã, mas os detalhes sobre datas e horários não foram, para já, divulgados.