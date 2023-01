Portimonense vai receber mais um reforço e fica com opção de compra

Carlos Emito Garcés é lateral direito de raiz, mas pode atuar em zonas mais avançadas do terreno.

O colombiano Carlos Emito Garcés, de 21 anos, é reforço do Portimonense até final desta época, por empréstimo do Deportivo Pereira, com opção para os algarvios.

O jovem é lateral direito de raiz, mas pode atuar em zonas mais avançadas do terreno.

Vai ficar à disposição de Paulo Sérgio, que depois decidirá da sua inclusão imediata no plantel ou por uma passagem pela equipa de sub-23.