Portimonense vai enfrentar o Fulham de Marco Silva

Algarvios só voltam a jogar oficialmente dia 14 de dezembro e, para evitar paragem competitiva prolongada, agendaram um particular com os ingleses

O Portimonense só volta a jogar - para a Taça da Liga, claro - no dia 14 de dezembro, o que levou os seus responsáveis a agendar um particular com os ingleses do Fulham, no próximo domingo, possivelmente de manhã, aproveitando a presença da equipa de Marco Silva no Algarve.

Foi o próprio Paulo Sérgio que deu a notícia, falando aos jornalistas na sequência dos comentários sobre a vitória da sua equipa sobre o Covilhã (2-0). "A paragem? Não sei se é boa ou má...é confuso, tivemos dois jogos seguidos e agora vamos parar. Dei três dias de folga, voltamos a treinar na quinta feira e domingo jogamos com o Fulham", precisou o treinador.