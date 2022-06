Datas estão ainda por definir.

O Portimonense tem já seis jogos particulares programados para a pré-época, quase todos com adversários de nomeada, casos do Sporting; Braga; Roma, de Mourinho e Mónaco. Os outros testes serão frente a Birmingham e Covilhã.

As datas e as horas ainda não foram reveladas pelos algarvios, por estarem em acerto, à exceção do jogo com os minhotos, dia 23 de julho.