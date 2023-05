Portimonense terá rejeitado proposta de 8 M€ da Alemanha por Filipe Relvas

Filipe Relvas, à esquerda, jogador do Portimonense

Filipe Relvas promete ser um grande fundo de rendimento para os algarvios. O Portimonense terá recusado proposta de oito milhões vinda da Alemanha

O Portimonense terá recusado uma proposta de oito milhões de euros por Filipe Relvas, vinda da Alemanha, por parte do Wolfsburgo. Segundo Fabrizio Romano, jornalista italiano especializado no mercado de transferências, os algarvios não aceitaram os termos do clube alemão, embora estejam preparados para ver o central português sair já neste mercado de verão.

A mesma informação indica que Filipe Relvas esteve muito próximo de assinar pelo Wolfsburgo no mercado de janeiro, mas o negócio não se concretizou por detalhes.

O defesa de 23 anos tem contrato até 2026 com a equipa de Portimão e é um dos ativos mais valiosos do conjunto. Esta temporada, soma 37 jogos pela equipa principal.