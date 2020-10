Portimonense tentou um regresso mas o esforço caiu por terra

Médio Júnior Tavares era desejado, depois de ter brilhado no Algarve na última temporada.

O Portimonense tentou até à última hora que Júnior Tavares voltasse a fazer parte do plantel, depois de ter conseguido que o São Paulo o emprestasse de novo, a exemplo do que sucedeu na época passada. O lateral/médio tinha tudo acertado com os algarvios e estava até preparado para embarcar, mas os testes à covid-19 impediram que a viagem ocorresse em tempo útil, como contou a O JOGO o vice da SAD, Robson Ponte.

"O Júnior, para poder embarcar, tinha de efetuar um teste na hora e saber o resultado de imediato. O último teste dele fora efetuado 48 horas antes e as autoridades do aeroporto de São Paulo avisaram logo que assim não podia seguir viagem", explicou o elemento da administração. Ainda foi equacionado recorrer ao consulado português, mas a solução não era a ideal e não garantia que o jogador brasileiro fosse inscrito na Liga até à meia-noite. "Tornou-se de todo impossível, o que foi pena, uma vez que estava tudo acertado com o clube e com o Júnior", acrescentou Robson Ponte.

Assim, no último dia de mercado, os algarvios inscreveram Safawi Rasid, o malaio que já estava anunciado há semanas, e também o central Jadson, que esteve na iminência de poder sair e daí ter sido adiado para as últimas horas este passo de "inclusão no plantel". Uma derradeira nota para o iraniano Salmani, que, embora deva chegar a Portimão ainda este mês, só será inscrito no mercado de janeiro. Até lá, vai adaptar-se à nova realidade que o espera.