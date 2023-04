Portimonense tem seis jogadores "à bica" frente ao FC Porto: "Sou eu que tomo as decisões"

Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, fez a antevisão ao jogo com o FC Porto (domingo, 20h30), no Estádio do Dragão, da 26.ª jornada da Liga Bwin.

Mais tempo para preparar a equipa, face à paragem do campeonato? "Foi o que foi, não trouxe benefícios nem prejuízos, até porque perdemos o último jogo e, quando assim é, queremos jogar logo de seguida. Fizemos um jogo particular, para dar minutos a quem tem jogado menos, fizemos os nossos treinos e preparámo-nos bem".

Como sente a equipa, que perspetivas, atendendo, também, ao facto de não ganhar há quatro jornadas? "Sinto com predisposição para trabalhar, para se aplicar, inclusive porque não tem sido feliz, com os pontos a escaparem-nos entre os dedos, sem uma ponta de sorte. Importa ter a cabeça no sítio, estar focado, porque o campeonato vai ser duro até ao final. Cada jogo é uma oportunidade para pontuar e este não foge à regra, contra um adversário competente, de muita qualidade, e nem é preciso entrar mais neste coro de elogios. Gostamos de nos testar e vamos com a firme disposição de sermos organizados e competitivos, para chegar ao Dragão e brigar pelos pontos".

Tem seis jogadores "à bica", admite poupar alguns? "Passado tanto tempo ainda insistem nisso [na época passada, o Portimonense foi goleado no Dragão, por 7-0, tendo Paulo Sérgio feito algumas "poupanças", a par da impossibilidade de outros jogadores, que estavam castigados], a dizer que foi meia equipa, quando salvaguardei três atletas pelos motivos então explicados. Amanhã será a minha opção, sou eu que tomo as decisões, e, se o entender, não jogam os seis".

O FC Porto vai ter certamente mais posse de bola, o que é preciso fazer para contrariar e procurar chegar ao golo? "Pelo Dragão também passam por lá o Inter, o Benfica e o Sporting, e, normalmente, o FC Porto tem sempre mais posse de bola. É um facto, não esperamos ter mais posse, mas há uma estratégia montada e para chegar ao golo não é só ter posse. Já brigámos no Dragão até aos 88 minutos e perdemos com um golo do Alex Teles, já sucedeu o mesmo em Portimão e perdemos com um livre do Sérgio Oliveira. Ou seja, nem todos foram 7-0 e queremos estar próximos daqueles dias, brigar pelo resultado, estar inspirado, pois é possível trazer pontos do Dragão".

O Pedro Sá é a única baixa? "O Pedro está castigado e temos mais um contratempo, não vou dizer quem, que só amanhã saberei se está em condições ou não"