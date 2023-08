Portimonense: tarimba de Dener satisfaz Paulo Sérgio

Médio esteve nas recentes conquistas do clube e as boas relações com a SAD foram decisivas para o regresso. Brasileiro, que assinou até 2025, dá solidez defensiva e tem boa chegada à área adversária, atributos que serão uma mais-valia no atual plantel. Além disso, conhece o balneário e é uma voz respeitada.

Numa altura em que jogadores de todo o mundo rumam ao futebol da Arábia Saudita, para ganhar rios de dinheiro, Dener faz o percurso inverso e volta a Portugal, para jogar no Portimonense, onde deixou cartel e obteve algumas conquistas. A sua apresentação ocorrerá para a semana, mas já se sabe que o contrato tem a duração de duas épocas, até 2025.

O médio integrou o núcleo duro que levou o Portimonense a regressar à liga principal e ajudou, depois, a consolidar o estatuto entre os grandes, muitas vezes com a braçadeira de capitão. Elemento importante no balneário, o brasileiro viu reconhecido o esforço e dedicação de sete épocas e a SAD resolveu "premiá-lo", abrindo-lhe as portas para se transferir para os sauditas do Al-Tai, onde permaneceu duas temporadas. As boas relações que sempre teve com a administração da SAD foram preponderantes para, agora, voltar a "casa", numa altura em que, aos 31 anos, resolveu continuar a contribuir para o crescimento do projeto algarvio.

De resto, a aventura em terras árabes foi boa, no campo desportivo (oito golos em 53 jogos) e no financeiro, mas faltou-lhe sempre o calor humano de Portimão. Para o plantel, é uma mais-valia, sobretudo porque o meio-campo estava algo desfalcado, depois das partidas de Pedro Sá, Bruno Reis, Jocú, Diaby e Klismahn. Com Dener, Paulo Sérgio ganha muita experiência para o setor, para além de passar a dispor de um jogador que oferece solidez defensiva e tem boa chegada à área adversária.