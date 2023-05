Portimonense Sporting Clube sobe à I Divisão Distrital

Conseguiu, em pouco mais de dois anos, ascender de patamar, fruto de um projeto encabeçado pelo diretor José Augusto.

A equipa do Portimonense Sporting Clube subiu à I Divisão Distrital da Associação de Futebol do Algarve, depois de vencer o Carvoeiro (2-0) e quando falta ainda uma jornada para o termo da Série Barlavento, que é liderada pelo Armacenenses, emblema de Armação de Pera, que, de resto, já tinha assegurado a subida.

Esta equipa do Portimonense, note-se, é do clube e não da SAD, e conseguiu, em pouco mais de dois anos, ascender de patamar, fruto de um projeto encabeçado pelo diretor José Augusto, privilegiando a prata da casa, ou seja, aproveitando os jovens que quando deixavam de ser juniores e passavam a seniores ficavam, muitas vezes, sem clube para seguir a carreira. O treinador José Araújo levou agora a nau a bom porto, com golos de Paulinho e Martim no jogo decisivo, já que o Carvoeiro ainda tinha hipóteses de subir.

Ainda em relação ao futebol do Portimonense Sporting Clube, todas as equipas da formação - sub-19, sub-17 e sub-15 - asseguraram a permanência, enquanto os sub-13 se sagraram campeões algarvios em futebol de 9.