Portimonense segura Pedrão: a duração do contrato e a cláusula de rescisão

Central estava por empréstimo do Palmeiras, mas os algarvios já exerceram a opção de compra que constava do acordo

O Portimonense exerceu o direito de opção sobre Pedrão e rubricou já um contrato de cinco anos, segurando o central até junho de 2027, com uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros. O brasileiro estava emprestado até ao final desta época, pelo Palmeiras, mas os algarvios acionaram a opção e pagaram 800 mil euros por 50 por cento do passe, tal como estava definido no acordo de empréstimo.

Pedrão, de 24 anos, que em Portugal tinha representado o Nacional da Madeira na temporada passada, leva 22 jogos realizados (19 na Liga Bwin e três na Taça de Portugal) e tem estado sempre entre as primeiras escolhas de Paulo Sérgio. A SAD do Portimonense já tinha dado mostras de que pretendia ficar com o jogador a título definitivo.