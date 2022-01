Portimonense rejeita propostas por Willyan, Moufi e Samuel Portugal

Abordagem dos brasileiros foi declinada pela SAD, que não quer abrir mão de um dos "esteios"

O Grémio de Porto Alegre perguntou por Willyan Rocha, mas a SAD não pretende abrir mão de um dos seus capitães, esteio da equipa às ordens de Paulo Sérgio, quer como central, quer como trinco. Acresce que os brasileiros terão torcido um pouco o nariz quando souberam que Willyan tem contrato até 2023 e cláusula de rescisão de 20 milhões de euros.

Já no último verão, recorde-se, foram vários os emblemas, sobretudo europeus, a mostrar interesse no brasileiro, mas nenhum avançou para conversações mais detalhadas.

A SAD rejeitou, entretanto, outras propostas, por Moufi e Samuel Portugal. No caso do lateral-direito, os interessados eram os franceses do Lyon, e, quanto ao guarda-redes, a abordagem partiu de dois emblemas italianos. É provável que este tipo de contactos se prolongue durante o mês, mas só em caso de uma "oferta irrecusável" é que os algarvios poderão pensar em saídas neste mercado que agora se inicia.