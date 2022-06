Portimonense regressa aos trabalhos com duas novidades no plantel

Central Vinicius Guarapuava e o avançado Yago Cariello são reforços confirmados dos algarvios

O Portimonense, que vai cumprir a sexta temporada consecutiva na I Liga, 20.ª no total, regressou esta quinta-feira ao trabalho com o central Vinicius Guarapuava e o avançado Yago Cariello confirmados no plantel.

Para a defesa, chegou o defesa brasileiro Vinicius Guarapuava, de 24 anos, proveniente do Azuriz, depois de também ter representado Paraná, Glória, Guarani e Chapecoense no seu país natal.

O ataque será reforçado com o brasileiro Yago Cariello, de 22 anos, com passagens por América, Vasco da Gama e Tupynambas, todos do Brasil, Condeixa e União de Santarém, onde na época passada marcou 12 golos num total de 24 jogos na Liga 3.

Além destes dois jogadores, o Portimonense já tinha anunciado os defesas laterais Zié Ouattara (ex-Vitória de Guimarães), Seck (ex-Leixões) e Gonçalo Costa (ex-Sporting) e o extremo Rui Gomes (ex-Covilhã), num total de seis jogadores.

A continuidade do extremo Angulo, que na última época esteve em Portimão emprestado pelo Palmeiras (Brasil), também está assegurada, em moldes não revelados pela SAD algarvia.

Os algarvios estão também a tentar renovar, pela segunda época consecutiva, o empréstimo do japonês Nakajima, vinculado ao FC Porto, estando igualmente em dúvida a continuidade do defesa Sana Gomes, que terminou contrato mas pode permanecer no Algarve.

O plantel provisório do Portimonense para a época 2022/23 conta, para já, com 31 jogadores, incluindo Léo Navacchio e Felipe Dini, que estavam emprestados ao Covilhã, mas deverá ser reduzido, uma vez que os algarvios procuram reforços para o ataque e meio-campo.

Paulo Sérgio mantém-se como técnico dos algarvios, sendo coadjuvado na equipa técnica por Bruno Veríssimo, Jorge Pires, Pedro Silva e Fábio Santos.

Plantel provisório do Portimonense para 2022/23:

Guarda-redes: Samuel Portugal, Payam, Nakamura e Leo Navacchio (ex-Covilhã).

Defesas: Moufi, Diogo Rodrigues, Willyan, Filipe Relvas, Pedrão, Lazaar, Zié Ouattara (ex-Vitória de Guimarães), Seck (ex-Leixões), Gonçalo Costa (ex-Sporting) e Vinicius Guarapuava (ex-Azuriz, Brasil).

Médios: Pedro Sá, Henrique Jocu, Paulo Estrela, Ewerton, Carlinhos, Luquinha, Bruno Reis e Felipe Dini (ex-Covilhã)

Avançados: Fabrício, Welinton Júnior, Anderson Oliveira, Sapara, Angulo, Ricardo Matos, Kim Yong-Hak, Yago Cariello (ex-União de Santarém) e Rui Gomes (ex-Covilhã).

Treinador: Paulo Sérgio.

Saídas: Dacosta (fim do empréstimo do Coventry City, da segunda divisão inglesa) e Kawazaki (destino desconhecido).