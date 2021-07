Portimonense reforça-se no Sporting e ainda com mais dois brasileiros

Sporting cede jovem médio Bruno Paz a título definitivo, mas fica com 30 por cento do passe e opção de recompra. O vínculo aos algarvios será de cinco épocas

Bruno Paz vai ser jogador do Portimonense para as próximas cinco épocas, numa altura em que os moldes do negócio estão já definidos: os leões ficam com 30 por cento do passe e com uma opção de recompra de três milhões de euros e o Portimonense com os restantes 70 por cento. O médio que fez toda a formação em Alcochete deve deixar de imediato o estágio do Sporting, que decorre na zona de Lagos, para se juntar ao plantel de Paulo Sérgio, que assim ganha mais uma opção para o meio-campo, poucos dias depois de ter "perdido" Dener, transferido para a Arábia Saudita.

O jovem fez 26 jogos e marcou cinco golos pela equipa B leonina na última época e tem a vantagem de poder atuar a lateral direito.

A caminho do Algarve podem também estar Pedrão, um central brasileiro de 24 anos que representou o Nacional na época passada, e Iván Angulo, um extremo colombiano de 22 anos. Pertencem aos quadros do Palmeiras, cujo treinador, o português Abel Ferreira, não conta com nenhum deles. Fonte da SAD dos algarvios disse a O JOGO que se trata de uma "grande possibilidade, mas ainda nada está acertado".