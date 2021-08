Portimonense recusou proposta e deixou Beto "sem cabeça para jogar"

Vários agentes procuram fazer valer os seus argumentos perante algarvios inflexíveis. O goleador diz estar sem cabeça para jogar

O avançado Beto informou o treinador Paulo Sérgio e a administração da SAD do Portimonense que está "sem cabeça para jogar" e quer resolver o seu futuro rapidamente, de preferência "esta semana". Uma proposta da Udinese é o motivo desta tomada de posição, mas os números não agradam aos dirigentes, que continuam a não querer abrir mão do goleador: 10 milhões de euros por 50 por cento do passe é o montante exigido para o negócio avançar.

Ao mesmo tempo, parece haver um litígio entre os agentes que dizem ter "procuração" para apresentar propostas - de um lado estão Pedro Berjano e Manuel Tomás, e, do outro, Paulo Regula. Foi este último a apresentar os números oferecidos pela Udinese.

"Não aceitámos a proposta. O Beto não disse que não queria jogar contra o Paços de Ferreira, note-se, mas argumentou que podia ser uma boa altura e que estava sem cabeça. Mas quem manda é o Portimonense", avança Rodiney Sampaio, presidente da SAD, confirmando a importância de um jogador que já obteve dois golos esta época.

"Temos mais duas propostas pelo Beto e já lhe dissemos que segunda-feira tomaríamos a decisão. Mas não colocámos o jogador no mercado e os empresários é que trouxeram o assunto. A instituição é maior do que o Beto", rematou, numa altura em que Paulo Regula e um sócio estarão mesmo na cidade a efetuar nova "investida".