Portimonense recebe extremo por empréstimo e reforço a custo zero

O avançado brasileiro Luan Campos, emprestado por uma época, e o extremo Ângelo Taveira, que assinou por quatro temporadas, são reforços garantidos dos algarvios.

O avançado brasileiro Luan Campos, emprestado por uma época, e o extremo Ângelo Taveira, que assinou por quatro temporadas, são reforços do Portimonense, confirmou esta sexta-feira à Lusa fonte do emblema da I Liga.

Luan Campos, de 21 anos, que tanto alinha a extremo como a ponta de lança, chega por cedência do América Mineiro (Brasil) por uma temporada, ficando o clube de Portimão com opção de compra por valor não divulgado.

O jogador começou a sua formação no Marília, da sua terra natal, passou pela equipa de sub-20 do Palmeiras e está no emblema de Minas Gerais desde o ano passado, tendo sido um dos destaques da recente Copinha, a mais conhecida competição brasileira para jovens promessas, em que a sua equipa foi derrotada na final pelo Palmeiras.

Já o extremo português Ângelo Taveira, de 23 anos, habituado a fazer os dois corredores, assina pelo Portimonense até 2027, depois de ter terminado o seu contrato com o Farense, onde concluiu a formação e se estreou como sénior.

O jogador cumpriu maioritariamente as últimas temporadas na equipa de sub-23 do Farense, esteve também cedido em duas ocasiões ao Louletano, mas chegou a fazer uma partida na II Liga pelo conjunto de Faro, na época 2021/22.

No total, o Portimonense soma cinco reforços, depois de já ter anunciado nos últimos dias os avançados Paulinho (ex-Viborg, Dinamarca), Rildo Filho (ex-Santa Clara) e Sylvester Jasper (ex-Fulham, Inglaterra).

Em sentido contrário, a SAD algarvia emprestou o avançado colombiano Aponza e o avançado brasileiro Yago Cariello aos clubes sul-coreanos Chungnam Asan e Gangwon FC, respetivamente, ficando ambos com opções de compra sobre os dianteiros.

Por outro lado, sete jogadores dos sub-23 do Portimonense vão integrar os trabalhos da equipa principal na pré-época a partir de segunda-feira: o guarda-redes Gabriel Souza, os defesas Guga e Rafael Alcobia, os médios Davis e Ricardo Sousa e os avançados Hélio Varela e Midana Cassamá.