Portimonense proíbe Beto de treinar e abre um inquérito disciplinar ao avançado

Em causa as declarações de Beto, em que o jogador comunicou que quer sair do Portimonense.

As declarações de Beto nas redes sociais, na noite de terça-feira, não caíram bem aos dirigentes do Portimonense e o avançado já sentiu os efeitos hoje. Além de proibirem o jogador de treinar com os companheiros de equipa, os algarvios instauraram-lhe um inquérito disciplinar.

Recorde-se que Beto anunciou que quer deixar o Portimonense, através de uma publicação nas redes sociais.

"Vejo-me forçado a pedir oficialmente para sair. Depois de uma época que me correu bastante bem, finalmente recebi uma proposta muito boa para a minha contratação. Peço que todos compreendam que na minha vida tudo foi resultado de muito esforço e sacrifício. Vim de baixo, de muito baixo, lutei e trabalhei muito para ter uma oportunidade que pode mudar a minha vida e a vida da minha família. Venho de um contexto humilde e sempre vi no futebol a junção entre aquilo que amo fazer e a oportunidade de mudar a minha vida. No fundo, sou mais um exemplo de um miúdo humilde que sempre quis viver o sonho", escreveu o goleador de 23 anos.

Leia as declarações na íntegra: