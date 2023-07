Portimonense procura um central depois da saída de Park

Venda de Park para a China obriga a ir ao mercado e há mais uma saída: o médio Bruno Reis foi emprestado ao Covilhã.

Com a venda de Park Ji-soo aos chineses do Wuhan, o Portimonense deve ir ao mercado para dispor de mais um central. Nesta altura, Paulo Sérgio conta com Pedrão, Filipe Relvas e Alemão, o que é escasso para a dureza da época, tanto mais que o treinador gosta de utilizar uma linha de três defesas. O jovem Rafael Alcobia (19 anos, ex-Tondela) pode vir a ser uma hipótese, mas, para já, parece algo "verde" para assumir esse papel. Seja como for, é um dos sub-23 que tem feito a pré-época com o grupo principal.

Entretanto, há mais uma saída, esta a título de empréstimo: Bruno Reis vai jogar no Covilhã com o objetivo de atuar com regularidade. O médio, um produto da formação portimonense que não conheceu outro clube na carreira, tem 23 anos e foi utilizado em seis jogos na temporada transata.