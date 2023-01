Portimonense prestes a reforçar-se com jogador colombiano

Roberto Hinojosa vai ser reforço do emblema algarvio.

O colombiano Roberto Hinojosa vai ser reforço do Portimonense, até final da época, com opção de compra dos algarvios, já que chega por empréstimo do Union Magdalena.

O jogador tem 23 anos e tanto pode alinhar nos flancos como a segundo avançado. Fez 39 jogos em 2022 e pode ser o elemento que Paulo Sérgio desejava para equilibrar as opções de ataque.

Os algarvios já tiveram outros colombianos no plantel, casos de Jackson Martinez, Marlos, Ângulo e Aponza, este emprestado ao Covilhã. A chegada de Hinojosa deve ocorrer no fim de semana.