Portimonense pode perder Fabrício: avançado tem mercado na Ásia

Avançado brasileiro, 32 anos, tem mercado noutros países da Ásia, no entanto, o FC Seoul parece estar na frente da corrida.

Já jogou na China, no Japão, e agora pode ser a vez da Coreia do Sul. O avançado Fabrício continua com mercado no futebol asiático e o Portimonense não fechará as portas a um eventual negócio que seja bom também para o jogador. O clube mais interessado é o FC Seoul, que deseja colocar ponto final à hegemonia do Jeonbuk, campeão dos últimos anos.

Fabrício, 32 anos, é o elemento mais antigo do plantel portimonense. Chegou em 2012, mas já saiu - e voltou - por três vezes, primeiro para o Hangzhou (China), depois para o Kashima (Japão) e por fim para o Urawa (também do Japão). No clube algarvio, conta 250 jogos (31 na época passada) e 50 golos e o contrato vai até 2024. Com cartel na Ásia, é de admitir um possível negócio, mas a palavra final será do próprio, face à excelente relação com a SAD.