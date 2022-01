Portimonense perto de assegurar reforço oriundo do Leixões

Sapara, melhor marcador do Leixões, está prestes a mudar-se para o Algarve

Sapara está muito perto de ser reforço do Portimonense, apurou O JOGO. O extremo do Leixões, 27 anos, tem praticamente tudo acertado para se mudar, durante esta segunda-feira, último do mercado de transferências, para o Algarve. Contratado pelos matosinhenses na temporada passada, o nigeriano é o melhor marcador da equipa, com nove golos, sendo sete na Liga SABSEG, um na Taça da Liga e outro na Taça de Portugal, divididos por 20 partidas realizadas.

Falta perceber se a iminente mudança de Sapara envolverá uma compensação financeira para o emblema do Mar.