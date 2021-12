Portimonense perto de assegurar o avançado Léo Souza 

Brasileiro tem 24 anos, jogava na China e deve juntar-se a Fabrício, Aponza e Renato Júnior no ataque às ordens de Paulo Sérgio

Leonardo Nascimento de Souza, conhecido no futebol por Léo Souza, um brasileiro de 24 anos, é o avançado que o Portimonense pretende nesta janela de mercado, para reforçar o setor.

A SAD tinha deixado no ar esta hipótese, desde que Beto rumou à Udinese, e, embora os jovens Aponza e Renato Júnior já tenham dado boas provas, esta hipótese de negócio pode ser concretizada a breve trecho, até porque as conversações estão adiantadas.

Léo Souza foi companheiro de Jadson no Shandong da China, e, no Brasil, fez a sua formação no Corinthians e jogou ainda no Santos, antes de se aventurar no futebol japonês e chinês. Certas estão as cedências de Yuri ao Ceará e de Welinton ao Cuiabá, para além da venda, definitiva, do japonês Gonda. Todos estes jogadores estavam emprestados.