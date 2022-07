Portimonense perde jogo particular com a Roma de José Mourinho

Fotografia: AS Roma

A Roma venceu o Portimonense no Algarve

Redação com Lusa

Segunda derrota do emblema algarvio na pré-época.

O Portimonense sofreu este sábado a segunda derrota na pré-época, ao perder por 2-0 com a Roma, orientada por José Mourinho, em jogo de preparação para a I Liga, disputado em Albufeira.

Os golos de Filippo Tripi (27 minutos) e Nicolò Zaniolo (71) evidenciaram a maior qualidade dos italianos, que até podiam ter marcado mais - Tammy Abraham falhou um penálti perto do fim -, perante um Portimonense sem grande resposta para o adversário.

Paulo Sérgio chamou dois reforços ao onze - o lateral esquerdo Seck e o ponta de lança Yago -, testando, pela primeira vez na pré-época, um sistema com três centrais (3x4x3), semelhante ao utilizado pela Roma, em que o internacional português Rui Patrício foi titular.

A equipa algarvia, que vinha de uma derrota com o Mónaco (2-0) e um empate com o Birmingham (1-1), até nem entrou mal, mostrou-se agressiva, a tentar equilibrar frente a um adversário mais poderoso, e até dispôs da primeira grande oportunidade, num remate de Anderson Oliveira cortado por Mancini (11 minutos).

Mas, aos poucos, os italianos assumiram o ascendente, com El Shaarawy (16) e Pellegrini (23) a ameaçarem o golo, que surgiu aos 27, na sequência de canto: o guardião Nakamura 'sacudiu' para trás, zona onde estava Tripi, que dominou e rematou forte para dentro da baliza.

O conjunto de José Mourinho continuou a dominar - Cristante cabeceou após canto e Nakamura evitou o segundo, aos 32 -, enquanto o Portimonense, mais passivo nesta fase, só ameaçou num remate de Welinton Júnior por cima (42).

No segundo tempo, a Roma trocou todo o onze, enquanto o Portimonense fez cinco mexidas, com o médio Klinsmahn a fazer a sua estreia.

O ascendente italiano não mudou, com Zaniolo, de longe o melhor em campo, a atirar à barra (60) antes de aumentar a vantagem na 'cara' de Nakamura, após ganhar o duelo individual com Pedrão (71).

Os algarvios só criaram perigo num livre direto de Luquinha que passou muito perto do poste esquerdo da baliza do ex-guarda-redes do Benfica Mile Svilar (85).

Pouco depois (87), a Roma desperdiçou uma grande penalidade, por mão de Pedro Sá, com Tammy Abraham a atirar por cima, e, nos descontos, Nakamura salvou novo lance perigoso de Zaniolo.

O Portimonense, que se estreia na "I Liga no fim de semana de 6 e 7 de agosto, com a receção ao Boavista, volta a jogar na próxima quarta-feira, frente ao Sporting, em encontro à porta fechada no hotel onde os "leões estão a estagiar.

Jogo disputado no Estádio Municipal de Albufeira.

Portimonense - Roma, 0-2.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Tripi, 27 minutos.

0-2, Zaniolo, 71.

Equipas:

Portimonense: Nakamura, Moufi, Pedrão, Filipe Relvas, Seck, Willyan, Bruno Reis, Ewerton, Anderson Oliveira, Welinton Júnior e Yago. Jogaram ainda: Zié Ouattara, Vinicius, Rui Gomes, Klinsmahn, Henrique Jocú, Pedro Sá, Gonçalo Costa, Ricardo Matos, Sapara e Luquinha.

Treinador: Paulo Sérgio.

Roma: Rui Patrício, Karsdorp, Smalling, Mancini, Tripi, Spinazzola, Veretout, Cristante, Pellegrini, El Shaarawy e Afena-Gyan. Jogaram ainda Svilar, Bove, Kumbulla, Ibañez, Celik, Darboe, Matic, Zalewski, Zaniolo, Carles Perez, Tammy Abraham, Boer e Ivkovic.

Treinador: José Mourinho.

Árbitro: André Narciso (AF Setúbal).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Mancini (45+1).

Assistência: cerca de 3.000 espectadores.