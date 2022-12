Portimonense perde com o Fulham, de Marco Silva, em jogo de preparação

Redação com Lusa

Portimonense batido em jogo particular pelo Fulham, de Marco Silva.

O Portimonense, da I Liga, perdeu este domingo com os ingleses do Fulham, orientados por Marco Silva, por 3-2, num jogo particular à porta fechada em que todos os cinco golos surgiram após o intervalo.

No Estádio Municipal de Portimão, após o nulo no final da primeira metade, Callum Macfariane abriu o marcador para a equipa da Premier League, aos 51 minutos, com Yago Cariello a igualar aos 74.

No espaço de um minuto, os golos de Kurzawa (77) e Macfariane (78) deram nova vantagem ao Fulham, que segurou o triunfo até afinal, apesar de Henrique Jocú ter reduzido a desvantagem (84).

O Portimonense é sétimo classificado na I Liga, com 19 pontos após as 13 jornadas realizadas até à pausa para o Mundial'2022.

Na Taça da Liga, os algarvios ocupam o segundo lugar do Grupo E, com três pontos após duas rondas, a um ponto do líder Gil Vicente, que recebem em Portimão em 14 de dezembro para a derradeira jornada da fase de grupos.