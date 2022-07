Portimonense perde com Mónaco no primeiro particular da pré-época

Os golos de Ben Yedder, aos 43 minutos, e de Fofana, aos 89, definiram a partida

O Portimonense perdeu este sábado com os franceses do Mónaco (0-2), no primeiro jogo particular de pré-época do clube da I Liga, que no Estádio Municipal de Lagos utilizou seis dos sete reforços já anunciados.

Os golos de Ben Yedder, aos 43 minutos, e de Fofana, aos 89, definiram uma partida em que os algarvios, utilizando 25 jogadores, deixaram melhores impressões na primeira parte, nomeadamente pelo extremo direito Rui Gomes, uma das caras novas para a nova temporada.

O Portimonense, com três reforços no onze inicial - além de Rui Gomes, o lateral esquerdo Moustapha Seck e o avançado Yago Cariello -, iniciou a partida com um esquema de 4-4-2, em que os jovens Paulo Estrela e Bruno Reis ocuparam o miolo, dando boas indicações na primeira metade.

A equipa algarvia, a tentar pressionar alto e a atacar mais pela direita, criou algumas ocasiões, nomeadamente por Bruno Reis (cinco minutos), Rui Gomes (16) e Welinton Júnior (19), mas os remates não saíram com a melhor direção.

O Mónaco, terceiro classificado na última edição da Ligue 1, que tinha criado perigo por Golovin (10), teve a ocasião mais perigosa da primeira meia hora de jogo, num contra-ataque rápido que Volland finalizou para defesa de Samuel (23).

O jogo manteve-se equilibrado e, depois de um livre direto de Rui Gomes que quase enganava Majecki (40), a equipa francesa chegou à vantagem, três minutos depois: o internacional português Gelson Martins, servido nas costas da defesa, foi até à linha de fundo e tocou para trás, Pedrão falhou a interceção e Ben Yedder aproveitou, rematando com o pé esquerdo.

Após o intervalo, Paulo Sérgio mudou todo o onze, colocando em campo mais três reforços - os laterais Zié Ouattara e Gonçalo Costa e o central Vinicius -, mas o ritmo e a qualidade de jogo baixaram bastante em relação à primeira metade.

Com as várias substituições a tirarem emoção à partida, só aos 76 minutos é que o Portimonense voltou a criar perigo, numa incursão individual de Fabrício pela esquerda, finalizada com remate travado pelo guardião Didillon.

O Mónaco respondeu com um remate à barra de Mohamed Bamba, logo a seguir (77), e, já depois de um remate à barra e recarga de Okou, que Payam desviou para canto (88), chegou mesmo ao 2-0, por Fofana (89).

O lateral direito Pastor, o sétimo reforço do Portimonense, que apenas chegou esta semana ao Algarve, aqueceu, mas acabou por não ser utilizado.