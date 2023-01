Portimonense: Moufi sai para Inglaterra a custo zero

Lateral marroquino vai sair de Portimão no final da época para rumar ao Burnley, equipa que está a lutar pela subida à Premier League.

O lateral direito Moufi vai deixar o Portimonense no final da época e consumar a saída a custo zero. Com contrato até ao próximo verão e sem acordo para renovar, o jogador marroquino já pode neste momento comprometer-se com outro clube e, segundo O JOGO apurou, tem já um pré-contrato assinado com o Burnley, equipa que neste momento lidera isolada o Championship, de Inglaterra, com excelentes perspetivas de subida.

É com a ambição de saltar para a Premier League - o que será uma realidade caso o clube alcance mesmo a promoção - que Moufi aceitou esta proposta do Burnley, restando, no entanto, cumprir os seis meses que restam da época pelo Portimonense.

Com formação no Lyon (França), Moufi chegou a Portugal em 2017/18 para representar o Tondela, onde esteve três anos. Em 2020/21 assinou pelo Portimonense, contabilizando esta época 16 jogos.