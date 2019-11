Ao mesmo tempo, foi igualmente apresentado o barco de motonáutica, destinado ao projeto de formação da Federação Portuguesa de Motonáutica

O Portimonense apresentou o primeiro dos dois novos autocarros, este destinado à equipa de sub-23, mas estreado esta tarde, pela equipa principal, para se dirigir ao local do lanche, na Praia da Rocha, antes do jogo de mais logo, com o Famalicão. Trata-se de um veículo com 11 metros de comprimento e 34 lugares, onde a comodidade é a palavra de ordem, a exemplo do outro autocarro, a apresentar brevemente, que tem 15 metros e 30 lugares, todos equipados com televisão.

Trata-se de mais uma aposta da SAD, cumprindo assim o prometido, assente na melhoria das condições e infraestruturas para o futebol profissional dos algarvios, cujas equipas, como se sabe, são obrigadas a longas e desgastantes viagens, em especial quando têm jogos no Norte do país. A cerimónia de apresentação teve a presença de toda a SAD e de Theodoro Fonseca, acionista maioritário, bem como do Padre Frederico, da Igreja do Amparo, que abençoou o autocarro.

Ao mesmo tempo, foi igualmente apresentado o barco de motonáutica, destinado ao projeto de formação da Federação Portuguesa de Motonáutica, na sequência do protocolo estabelecido, em maio passado, entre a SAD e Paulo Ferreira, o presidente da federação. Em ambas as novas "bombas" saltam à vista os símbolos do clube, devidamente colocados para levar o nome Portimonense pelo país fora.