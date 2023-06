Portimonense: Henrique Jocú e Bruno Reis vão rodar

Têm contrato até 2024, mas devem ser emprestados.

Os médios Henrique Jocú e Bruno Reis têm contrato até 2024, mas deverão ser emprestados, hipóteses ainda em estudo por parte da SAD dos algarvios. Jocú é pretendido pelo Leiria e Bruno Reis interessa ao Belenenses, clubes que, curiosamente, subiram agora à II Liga e procuram reforços.

Jocú, 21 anos, fez a formação no Benfica, cumpriu a segunda época no Portimonense e participou em 16 jogos, enquanto Bruno, 23 anos, o único "filho da terra" no plantel, foi utilizado em seis partidas. Nenhum deles integra o núcleo duro de Paulo Sérgio, pelo que o empréstimo se afigura como uma solução possível, sobretudo para terem mais minutos de jogo e confirmarem as aptidões já demonstradas em algumas ocasiões ao serviço dos alvinegros.