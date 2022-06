Portimonense garante reforço brasileiro para o eixo da defesa

Vinícius Guarapuava está garantido para 2022/23.

O Portimonense "fechou" a contratação do defesa central Vinícius Guarapuava, de 24 anos, que representava o Azuriz, clube da Série D (quarto escalão do futebol brasileiro). Tal como O JOGO tinha anunciado, as negociações estavam adiantadas e faltava apenas resolver alguns detalhes, que foram agora "limados". Trata-se de um central possante (1,91 metros), que participou em 16 jogos e fez um golo. O contrato é de três épocas.

Entretanto, o médio Carlinhos, que foi operado quinta feira passada em Lisboa, teve alta e já voltou a Portimão. O jogador brasileiro, recorde-se, sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, no jogo com o Sporting. A recuperação, como já se sabia, vai ser morosa.