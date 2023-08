Portimonense fecha o empréstimo do médio Diaby

Jogador franco-marfinense segue para o Sheffield Wednesday.

A SAD do Portimonense confirmou o empréstimo do médio Diaby ao Sheffield Wednesday, por uma época, com opção de compra. Os dois clubes e o jogador ultimaram todos os detalhes e o franco-marfinense será sexta-feira anunciado pelo clube inglês, que joga na Championship, segundo escalão.

O jogador de 26 anos atuou nos dois jogos da Taça da Liga e até foi titular em Matosinhos (saiu ao intervalo), mas a sua utilidade no plantel de Paulo Sérgio tem sido questionada.

Diaby fez 28 jogos na temporada transata, 17 a titular e 11 como suplente utilizado e marcou um golo. A confirmar-se, será o quinto médio a sair.