Portimonense fecha mercado com três reforços, incluindo Keisuke Honda

Internacional japonês assinou pelo emblema algarvio.

Depois de Dennis Poha, o Portimonense assegurou também o extremo sul-coreano Lee Seung-woo, que transita do Sint-Truiden da Bélgica e fez a formação no Barcelona, por empréstimo até final da época, ficando com opção de compra.

Lee Seung-woo tem 23 anos e alinha em qualquer dos flancos. Chegou muito novo ao Barcelona, onde fez a formação, sendo depois transferido para o Hellas Verona antes de se mudar para a Bélgica, onde, esta época, fez dois golos em 13 jogos.

Keisuke Honda, histórico internacional japonês de 34 anos, que estava livre no mercado, também assinou pelo clube de Portimão por meia época, com mais uma de opção.

Poha e Lee já foram inscritos pelo Portimonense na Liga. O caso de Honda é diferente: por ser tratar de um jogador livre, poderá ser incluído posteriormente.

Ao mesmo tempo, a SAD alvinegra rejeitou uma proposta do Al-Nasr do Dubai, por Dener, no valor de 3,5 milhões de euros, por 80 por cento do passe. O clube dos Emirados insistiu, depois de ter oferecido 2,5 milhões por 50 por cento do passe na semana passada, mas a ideia da administração é valorizar ainda mais o capitão.