Portimonense fecha novo negócio e encaixa um milhão de euros

Welinton Júnior prossegue a carreira no Japão.

Welinton Júnior vai representar os japoneses do Shonan Bellmare, num negócio - já concluído - que permite ao Portimonense encaixar um milhão de euros por cinquenta por cento do passe.

O extremo brasileiro, que transitou do Aves e foi dos primeiros reforços da temporadaa ser anunciado, até começou bem a época, atuando a titular, mas, com o decorrer das jornadas, perdeu espaço e deixou praticamente de ser opção para Paulo Sérgio. No total, realizou dez jogos na I Liga (quatro no onze inicial e os restantes como suplente utilizado) e não marcou qualquer golo. Um registo bem diferente do da época passada: em 25 partidas faturou por dez vezes, sendo o melhor marcador e, porventura, o maior destaque dos avenses.

A SAD encontrou assim a melhor solução para um jogador com pouca participação no onze e reduzida visibilidade, na linha do que já tinha feito com o central Jadson e, sobretudo, com o guarda-redes Gonda, cujo empréstimo, ao Shimizu, também rendeu um milhão de euros. O caso de Welinton Júnior é diferente, já que se trata de uma venda definitiva. Seja como for, é mais um negócio pronto a rechear o cofre dos algarvios, em especial se nos lembrarmos que o extremo de 27 anos chegou a Portimão a custo zero, depois de rescindir com o Aves.