Portimonense faz forcing para tentar renovar contrato com Moufi

Lateral acaba contrato, tem propostas, mas algarvios vão fazer hoje uma derradeira tentativa para o convencer.

O Portimonense ainda não desistiu de continuar a contar com Moufi e vai procurar acionar a cláusula de opção, que, numa primeira análise, exige valores incomportáveis para os cofres da SAD: 400 mil euros na assinatura e 300 mil/ano. O lateral acaba agora contrato, já foi dado como certo no Burnley, mas, num derradeiro esforço, os algarvios estão na disposição de lhe propor 200 mil euros de assinatura de um novo contrato de três anos e um vencimento anual de 120 mil euros líquidos, ou seja, 240 mil, contando com impostos.

A SAD confirmou a O JOGO que vai reunir-se com Moufi logo após o jogo de hoje, com o Arouca, ainda antes de o jogador viajar para a seleção de Marrocos, para dois particulares a realizar no próximo mês. Os turcos do Kasimpasa e os franceses do Amiens também estão de olho no lateral, titular indiscutível e capitão dos algarvios.