Portimonense enfrenta o Tondela sem qualquer guarda-redes no banco

Surto de covid-19 limita ainda mais as opções de Paulo Sérgio.

Um surto de covid-19 no Portimonense limitou as opções de Paulo Sérgio para o jogo com o Tondela, da ronda 20 do campeonato e com início às 15h30 deste domingo. O treinador não tem, desde logo, nenhum guarda-redes suplente no banco, sendo que Kosuke Nakamura, guardião japonês, é titular na baliza.

Samuel Portugal é uma das ausências a assinalar - Payam e Ricardo Ferreira, também guarda-redes, estão igualmente fora da ficha de jogo -, assim como o central Lucas Possignolo e o médio Pedro Sá.

Onze do Portimonense: Kosuke Nakamura; Sana, Willyan, Relvas e Fahd Moufi; Henrique Jocu, Ewerton e Shoya Nakajima; Anderson, Aponza e Angulo.

Suplentes: Fabrício, Luquinha, Bruno Reis, Renato Júnior, Welinton Júnior e Marcus.

