Portimonense encaixa 2,5 milhões de euros com venda de central

Central coreano vai para o Whuan, da China, e o acordo contempla ainda um bónus de meio milhão

O Portimonense chegou a acordo com o Whuan, da China, para a venda do central Park Ji-soo, pela verba de 2,5 milhões de euros, mais um bónus de meio milhão caso o Whuan seja campeão chinês nos próximos quatro anos, que é a duração do contrato entre o defesa e o agora seu novo clube.

O acordo foi estabelecido de madrugada, depois de várias e demoradas conversações. Park tinha mais um ano de contrato com o Portimonense e ganhava 60 mil euros limpos por época, indo auferir 1,5 milhão de euros no Whuan.

Recorde-se que o central coreano chegou a Portimão no último mercado de janeiro e não tardou a conquistar a titularidade na equipa de Paulo Sérgio, tendo efetuado 14 jogos e feito uma assistência.