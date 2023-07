Portimonense empresta Felipe Dini ao Belenenses

Médio brasileiro vai jogar por empréstimo no Belenenses, que fica com opção de compra.

O médio Felipe Dini é reforço do Belenenses para a época que se avizinha, emprestado pelo Portimonense, com opção de compra para os azuis do Restelo. O jogador evoluiu nas últimas épocas no Covilhã, também na condição de emprestado, e agora experimenta outra aventura, juntando-se a outro portimonense, Ricardo Matos, que também seguiu para o Belenenses por empréstimo.

Dini é brasileiro e alinha a médio, com vocação ofensiva, chegando com facilidade á área de finalização..