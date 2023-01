Portimonense empresta ao Farense com opção de um milhão de euros

Sapara num duelo com Otamendi no recente Benfica-Portimonense

Sapara ruma ao clube da Liga SABSEG.

O Portimonense cedeu o extremo Sapara ao vizinho Farense, a título de empréstimo, por época e meia, com opção de compra de um milhão de euros.

Os algarvios de Portimão continuam assim a arrumar a casa, no mesmo dia em que foram anunciados três reforços.

Voltando a Sapara, que foi contratado, precisamente, no mercado de inverno do ano passado, a verdade é que nunca vingou no conjunto de Paulo Sérgio, tendo sido várias vezes utilizado a sair do banco.