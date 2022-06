Portimonense defronta Sporting e FC Porto na pré-época

Algarvios defrontam os dragões no dia 14 de julho, no Municipal de Portimão, e o Sporting no dia 20, na unidade hoteleira de Lagos onde os leões vão estagiar

O Portimonense vai defrontar Sporting e FC Porto, além de outras equipas portuguesas e duas estrangeiras, nos sete jogos particulares de pré-época já confirmados pelos algarvios.

A equipa orientada por Paulo Sérgio, que iniciou os treinos na quinta-feira e terá pela frente a sexta temporada consecutiva no principal escalão (20.ª no total), jogará no dia 9 de julho com os franceses do Mónaco, no Estádio Algarve.

Segue-se a partida com os ingleses do Birmingham, no dia 12 de julho, no Estádio da Nora, nas Ferreiras, concelho de Albufeira.

O Portimonense jogará depois com dois dos grandes do futebol nacional: o FC Porto, dia 14 de julho, no Municipal de Portimão, e o Sporting, dia 20, na unidade hoteleira de Lagos onde os leões vão estagiar.

A preparação do conjunto algarvio continuará frente a equipas portuguesas, defrontando o Braga (23 de julho), Covilhã (27 de julho) e Estrela da Amadora (30 de julho), sempre em Portimão.

O presidente da SAD, Rodiney Sampaio, aventou, no primeiro dia de pré-época, a possibilidade de o Portimonense defrontar a Roma, orientada pelo português José Mourinho, mas não foi anunciada, para já, data para o encontro particular.