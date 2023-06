Portimonense defronta FC Porto e Sporting na pré-época

Jogo com os dragões está marcado para o dia 19 de julho, em local e hora a definir, ao passo que a partida diante dos leões será no dia 25, às 10h00, em Lagos.

O Portimonense divulgou já cinco jogos de pré-época, com natural destaque para os "testes" com o FC Porto, no dia 19 de julho, em local e hora ainda por definir, e com o Sporting, no dia 25, às 10h00, no Cascade de Lagos (o local onde os leões vão estagiar).

Os restantes jogos:

Dia 12, com o Celtic, 17h00, na Quinta do Lago

Dia 15, de novo com o Celtic, 11h00, na Quinta do Lago

Dia 2 de agosto, com o Farense, em Faro e hora a definir

Entretanto, como anunciado, alguns jogadores do plantel começaram já a fazer os testes médicos, no Hospital do Alvor. Estes exames vão prosseguir nos próximos dias, até a bola começar a rolar, o que sucederá, em última análise, na próxima segunda-feira.