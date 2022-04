Portimonense contra-ataca: "O Benfica ganhou 10-0 ao Nacional e 7-0 ao Belenenses"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Rodiney Sampaio reage às críticas dos últimos dias, após a goleada sofrida no Dragão, reiterando apoio incondicional aos jogadores e à equipa técnica

"Os cães ladram e a caravana passa". É assim que a SAD do Portimonense responde às muitas críticas de que foi alvo, depois da derrota no Dragão, por 7-0, jogo em que Paulo Sérgio procedeu a uma autêntica revolução no onze, mantendo apenas quatro titulares da última partida e lançando uma série de outros jogadores, alguns em posições diferentes das habituais. Para além dos muitos impedimentos (de Nakajima, por estar emprestado pelo FC Porto, mais castigos e lesões), o treinador preferiu "reservar" Samuel, Relvas, Pedrão, Angulo e Luquinha para a receção ao Moreirense, em virtude de estarem todos "à bica" de castigos.