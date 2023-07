Portimonense continua a arrumar a casa: Ricardo Matos cedido ao Belenenses

Jovem avançado marcou dois golos na última época e vai ter agora oportunidade de jogar mais vezes

O Portimonense continua a arrumar a casa, e, depois de ter cedido Ouattara ao Leiria, chegou a acordo com o Belenenses para o empréstimo até ao final da temporada do avançado Ricardo Matos, 23 anos, que na última época em 19 jogos oficiais apontou dois golos.

Ricardo Matos tem contrato com os algarvios até 2025 e vai ter agora oportunidade de atuar mais vezes, inclusive porque não fazia parte do núcleo duro de Paulo Sérgio para atacar a campanha que se avizinha.

O jovem ponta de lança, que também pode alinhar descaído para os flancos, fez a formação no Benfica e já tinha passado pelo Restelo, quando ainda era júnior. Cumpriu duas épocas em Portimão, depois de ter representado os italianos do Ascoli e do Casertana e ainda o Olhanense, onde apontou dez golos em meia época, antes de rumar aos alvinegros.