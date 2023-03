Portimonense constrói nova academia de sub-23: "Será uma referência na Europa"

Nova academia dos algarvios vai estar situada dentro do complexo do Autódromo Internacional do Algarve.

A SAD da Portimonense divulgou esta terça-feira várias imagens do que será a nova academia de sub-23 do clube, que está em fase de construção dentro do complexo do Autódromo Internacional do Algarve.

Por via de uma publicação no Instagram, o atual 14.º classificado da Liga Bwin, mostrou vários vídeos do estado atual da obra, que prevê tornar-se numa "referência na Europa", enaltecendo a importância do clube para a região do Algarve.

"Portimonense Futebol SAD, construindo o futuro. Nascendo na barriga do complexo do AIA Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, a Portimonense Futebol Academy U23. São mais de 500 mil metros para se tornar uma verdadeira academia e centro de estágio. Será sem dúvida alguma uma referência na Europa. Investimos nas infraestruturas e estruturas durante anos e a prova do resultado é nítida, trazendo investidores e atenção de todos para a melhoria nas infraestruturas da região maravilhosa do Algarve e no país, de norte a sul e ilhas. Hoje sentimos orgulho de sermos exemplos e seguidos por muitos, o Portimonense é exemplo e por isso [estamos] sempre de portas abertas a todos. Referência nos cursos de treinadores anualmente, cursos de árbitros da FIFA anualmente, seleções e clubes a estagiarem nas nossas instalações. Obrigado! Somos Algarve, somos Portimão, somos Portimonense", pode ler-se.

