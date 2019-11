Portimonense com marca para a história: mil atletas são o garante do clube

Mais de duas mil pessoas animaram a festa que o Portimonense preparou para celebrar a marca dos mil atletas, um sonho do presidente Fernando Rocha e da sua direção.

O Portimonense alcançou a marca dos mil atletas e todas as suas equipas desfilaram no Portimão Arena, numa celebração que encheu de orgulho o presidente Fernando Rocha. "Era uma aposta desta direção e um sonho meu atingir este número, sendo de realçar o simbolismo, a força viva de um clube centenário e com história, com um presente pujante e o futuro garantido", disse Rocha a O JOGO, justificando o crescimento face à "tranquilidade financeira e à estabilidade". Dos benjamins aos veteranos, no futebol, passando pelo futsal, andebol e basquetebol, foram várias as dezenas de equipas que deram cor à festa, num pavilhão repleto de pais e adeptos.

O presidente do clube destacou a criação de novas infraestruturas no Campo Major David Neto e prometeu mais dois campos relvados (um deles sintético) para breve, para o futebol de formação. Ao mesmo tempo, piscou o olho a um futuro pavilhão do Portimonense, melhorando as condições e intensificando o apoio às modalidades, sem esquecer a eSports, recentemente criada. O repto foi lançado à Câmara Municipal da cidade, que esteve presente através da presidente, Isilda Gomes, e da vereadora do Desporto, Teresa Mendes.

O futebol profissional e as relações com a SAD foram também motivo de abordagem, tendo Fernando Rocha falado de "uma relação normal e saudável, até porque estamos perante um clube único e todos debaixo da mesma bandeira". "A SAD toma conta do futebol profissional e quando entender que alguns dos miúdos da formação têm condições para singrar, por certo que os irão chamar", frisou ainda o dirigente.

Depois de enaltecer o papel dos adeptos e dos pais dos jovens atletas, Rocha destacou ainda o trabalho dos muitos técnicos, nomeadamente Pedro Moreira, treinador e grande responsável pelo êxito do futsal (esta época, pela primeira vez, o Algarve tem uma equipa na alta roda da modalidade), e José Augusto, o diretor-geral de todo o futebol de formação que imprimiu forte dinâmica ao setor.