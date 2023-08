Portimonense celebra 109 anos e a prenda é porta abertas com Boavista

Adeptos juntaram-se às comemorações e a SAD resolveu abrir as portas do estádio para os sócios no jogo com o Boavista

O Portimonense celebra esta segunda-feira 109 anos e é dia de festa no Campo Major David Neto, com o convite a todos os adeptos "para se juntarem a nós num evento especial, que marca mais uma data importante para o clube".

O Open Day comemorativo do aniversário realiza-se entre as 17.30 e as 19 horas e é uma oportunidade para que "todos os adeptos, familiares e amigos transportem energia positiva, fortalecendo os laços que nos unem como um clube e família".

Neste Open Day está garantida a diversão, inclusive a jogar futebol, bem como "a celebração da nossa comunidade desportiva que cresce a cada dia". Ao fim da tarde foram cantados os parabéns e apagadas as velas, sempre com muito entusiasmo e participação significativa dos portimonenses.

A SAD associou-se aos festejos e resolveu abrir as portas no próximo jogo, sábado, com o Boavista. Assim, todos os associados com quotas em dia terão entrada gratuita no jogo, que marca a estreia da equipa em casa para a Liga Portugal Betclic, bastando passar na Loja do Portimonense munidos do respetivo cartão e levantar o título de ingresso que se mantém obrigatório.