Avançado brasileiro segue para a Coreia do Sul.

O ponta-de-lança Yago vai jogar no Gangwon, da Coreia do Sul, a título de empréstimo. O negócio rende, para já, meio milhão de euros ao Portimonense, mas o clube asiático fica com opção de compra, pelo que o valor poderá subir.

Yago, 23 anos, fez 28 jogos pelo Portimonense em 2022/23 e marcou três golos.

Recorde-se que Aponza também rumou à Coreia do Sul, mas para o Chungnam Asan, igualmente cedido e com opção de compra.