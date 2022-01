Portimonense assegura três reforços de inverno de uma assentada

Ricardo Matos, à direita, com a camisola do Olhanense

Clube algarvio ativo nas últimas horas do mercado de janeiro.

O Portimonense deve apresentar na tarde desta segunda-feira três reforços, de acordo com o que O JOGO conseguiu apurar. São eles os avançados Sapara e Ricardo Matos e o lateral-direito francês Julien da Costa, que chega por empréstimo, até final da época, do Coventry, com opção de compra por parte dos algarvios.

Sapara, que representava o Leixões, um senegalês de 27 anos, joga em todas as posições do ataque, enquanto Ricardo Matos é um jovem ponta de lança, de 21 anos, que alinha no Olhanense. Estes dois devem assinar contratos até 2025.